وفاة مشيرة عيسى أستاذ البيانو بالمعهد العالي للموسيقى العربية

كتبت - نوران أسامة:

رحلت عن عالمنا، الدكتورة مشيرة عيسى أستاذ البيانو بالمعهد العالي للموسيقى العربية وعازفة البيانو العالمية.

ونعت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمة الفنون، الراحلة عبر الصفحة الرسمية للأكاديمية على "فيسبوك"، وجاء فيها: "بخالص الحزن والأسى تنعى الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون الأستاذ الدكتور مشيرة عيسى أستاذ البيانو بالمعهد العالي للموسيقى العربية وعازفة البيانو الأولى فى مصر ، رحم الله الفقيدة والهم أسرتها الصبر والسلوان".

يذكر أن ، مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز ، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984، نالت درجة الدكتوراه في الموسيقى عام 1987 ، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولي بالمكسيك ، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولي بصوفيا ( ايطاليا )، وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987.

وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية ، قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج بالاضافة الى مشاركتها في حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988 ، وكانت تشغل منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة وكرمتها أكاديمية الفنون لعطائها الفنى المتميز في ختام الملتقى العلمي العربى الثالث .