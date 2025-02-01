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انفصال المخرجة بتول عرفة عن زوجها الفنان هاني الطمباري

12:59 م السبت 01 فبراير 2025

المخرجة بتول عرفة

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كتبت- نوران أسامة:

أعلنت المخرجة بتول عرفة، انفصالها رسميا عن زوجها الفنان هاني الطمباري بعد زواج دام لأقل من عامين.

وكتبت بتول، عبر حسابها على "فيسبوك": "تم الإنفصال رسميًا بيني وبين زوجي هاني الطمباري، وربنا يوفق كل واحد فينا في حياته اللي اختارها إن شاء الله".

وكانت بتول عرفة احتفلت بزفافها على الفنان هاني الطمباري في يوليو 2023 بحضور عدد من الفنانين بينهم كارول سماحة وإلهام شاهين وآيتن عامر وحنان مطاوع ولقاء سويدان ودينا فؤاد وغيرهم.

بتول عرفة

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بتول عرفة هاني الطمباري
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