انفصال المخرجة بتول عرفة عن زوجها الفنان هاني الطمباري

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت المخرجة بتول عرفة، انفصالها رسميا عن زوجها الفنان هاني الطمباري بعد زواج دام لأقل من عامين.

وكتبت بتول، عبر حسابها على "فيسبوك": "تم الإنفصال رسميًا بيني وبين زوجي هاني الطمباري، وربنا يوفق كل واحد فينا في حياته اللي اختارها إن شاء الله".

وكانت بتول عرفة احتفلت بزفافها على الفنان هاني الطمباري في يوليو 2023 بحضور عدد من الفنانين بينهم كارول سماحة وإلهام شاهين وآيتن عامر وحنان مطاوع ولقاء سويدان ودينا فؤاد وغيرهم.

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