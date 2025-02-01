بالفيديو.. طرح أغنية "سؤالك عليا" للراحل محمد رحيم اهداءً لروحه

كتب- هاني صابر:

قرر المنتج ريتشارد الحاج، طرح أغنية "سؤالك عليا" للملحن والمطرب الراحل محمد رحيم، والتي كان قد انتهى من تسجيلها بصوته منذ فترة طويلة ولم تخرج للنور.

الأغنية من ألحان محمد رحيم، وكلمات برهوم ثابت، وتم طرحها عبر كافة المنصات الرقمية الإلكترونية إهداء لروحه.

من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج: "وقعت عقد مع الراحل محمد رحيم قبل 17 سنة تقريبًا، في 2008، لتنفيذ ألبوم كامل، وبعدها حدثت بعض المشاكل بسبب توقيت تسليم الأغاني والانتهاء منها، رغم حصوله على مستحقاته كاملة".

وتابع: "رحيم شخصية لطيفة وهادئة رحمه الله، كان بينا حب رغم المشاكل، وفي 2010 بعد ضغط، أنتهى من تسجيل أكثر من أغنية، من بينها أغنية سؤالك عليا، التي نطرحها حاليًا لتكون ذكرى جميلة بصوته وأتمنى ان تلقى اعجاب الناس، وكنت مؤمن به كمطرب في هذا التوقيت وتحمست له جدًا، خاصة بعد نجاح أغنيته عارفة، وانتجت له أكثر من 10 أغاني".

وأضاف: "الملحن المطرب يقع في أزمة كبيرة، ورحيم كان عليه أن يختار ما بينهما، وكان في حيرة كبيرة، ما بين شغله ونجاحاته كملحن، وموهبته كمطرب، وفي نفس التوقيت أنتجت له أغنية أجمل ما شافت عيني ضمن ألبوم Nova Arabia".