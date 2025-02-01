حذف أغنية "60 دقيقة حياة" لـ أصالة نصري من "يوتيوب".. ما علاقة طارق العريان؟



كتب- هاني صابر:

فوجيء جمهور ومحبي المطربة أصالة نصري، خلال الساعات الماضية، بحذف كليب أغنية "60 دقيقة حياة" من على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وبالتدقيق في قناة أصالة نصري على "يوتيوب" تبين أن سبب حذفها، يعود لمطالبة طليقها المخرج والمنتج طارق العريان بحقوق الطبع والنشر، كونه منتج الألبوم والكليب.

وطُرح ألبوم أصالة نصري "60 دقيقة حياة" عام 2015 وقت زواج طارق العريان وأصالة قبل انفصالهما، وقامت وقتها بتصوير الأغنية التي حملت اسم الألبوم بطريقة الفيديو كليب.

وفي وقت سابق، احتفلت أصالة بنجاح "60 دقيقة حياة" التي تعد من أشهر أغانيها، وذلك بعد تحقيقها 200 مليون مشاهدة على "يوتيوب" في 9 سنوات.

يذكر أن، ألبوم "60 دقيقة حياة" لـ أصالة نصري ضم عدة أغنيات منها "سؤال بسيط"، و"ملهمته الوحيدة"، و"عايشة على اللي فات"، و"على إيه"، و"مواقف مؤلمة"، و"الورد البلدي"، و"بعدك عني"، و"منازل".

وتعاونت أصالة في الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين منهم باسم عادل ونادر عبد الله، حسين مصطفى محرم، ومصطفى حسن، وناصر الجيل، وأحمد الجندي، ومدين وسامح كريم، ومؤمن سالم ومحمود خيامي، وزياد الطويل، ومحمد رحيم، ومن الموزعين الموسيقيين أحمد إبراهيم، ومحمد مصطفى، عبد الوهاب الرفاعي.

كما انفصلت أصالة عن طارق العريان عام 2020 بعد زواج استمر سنوات طويلة أنجبا خلالها طفليهما "آدم وعلي".