حدث بالفن| نجوم الفن يرفضون تهجير الفلسطينيين وأول صورة لأحمد مكي من مسلسل "الغاوي" ووفاة شقيق فنان

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الموسيقار ناصر الصالح، ياسمين عبدالعزيز تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "وتقابل حبيب"، مصطفى شعبان يعلن وفاة شقيقه الأصغر، بروموهات مسلسلات رمضان 2025، "CBC" تكشف عن الصورة الأولى من مسلسل "الغاوي" رمضان 2025، علاء زينهم يكشف سر القطيعة مع الراحل سيد زيان، منذر رياحنة يشارك جمهوره توقيع كتابه "عالم يتنفس الموت" من معرض الكتاب، "dmc" تكشف عن بوسترات "قلبي ومفتاحه" استعدادًا لعرضه في رمضان 2025، وغيرها من الأخبار.