هيفاء وهبي جريئة وياسمين صبري على الجليد.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا من رحلة للتزحلق على الجليد، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

رحمة أحمد فرج

شاركت الفنانة رحمة أحمد فرج، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ويزو

الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، ظهرت بفستان زفاف عبر حسابها على إنستجرام، وهو ما يعود لمشهد من أحد أعمالها الفنية.

آيتن عامر

ظهرت الفنانة آيتن عامر، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من باريس مع الحب".

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بدون مكياج.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، إطلالة كاجوال عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها وهي تقرأ أحد الكتب.

ليال عبود

ظهرت الفنانة ليال عبود، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها.

دانا الحلاني

نشرت دانا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، صورة لها من داخل صالة الجيم، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها مرتدية ملابس رياضية.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صور جديدة من حضورها فعاليات أسبوع الموضة في باريس عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت هيفاء بفستان أسود جريء خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.