كشف الفنان سعد الصغير عن مفاجأة بشأن سيارة الفنان الراحل إسماعيل الليثي، والتي كان بداخلها وقت الحادث سير مروع.

وعن سيارة الليثي قال سعد الصغير في مقطع فيديو متداول عقب الجنازة: "العربية اللي عمل إسماعيل الليثي الحادث بيها وتسببت في وفاته الله يرحمه، مش عربيته دي عربية كان بيجربها وكان هيشتريها، ودلوقتي صاحبها عايز مليون و 800 ألف جنيه أسرته هتجيب منين؟".

رحل الفنان إسماعيل الليثي عن عالمنا أمس الاثنين إثر تعرضه لحادث سير مروع على طريق المنيا، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ومن المقرر أن يقام العزاء غدا الأربعاء، وقررت أسرة الراحل، إقامة العزاء، بجوار منزل العائلة في منطقة أرض عزيز عزت.

نشر سعد الصغير صورة جمعته بالراحل إسماعيل الليثي عبر حسابه على انستجرام ونعاه قائلا: "ربنا يرحمك يا اسماعيل يارب كنت طيب وابن بلد وكنت في حالك يابني بس نصيبك وانت هتبقى في مكان احسن والله ربنا كبير وعارف انك كنت راجل وجدع وطيب وبتحب ناس كلها من المطربين الي كانت في حالها وفي شغلها طول عمرك كان قلبك طيب، اسماعيل كان جميل كان دايما يكلمني وياخد رأيي في حاجات كثيره بس نصيبك ومش هتغلى علي ربنا ربنا يرحمك يارب ياطيب بحبك ياصاحبي واخويا وابني في الجنه باذن الله".

