بفستان أنيق وجريء.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "سارة" بالجلسة مرتدية فستان جريء وأنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر أعمال سارة سلامة الفنية بمسلسل "نقطة سودة" عام 2024 بطولة الفنان أحمد فهمي.

يذكر أن سارة سلامة تشارك ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" ويشاركها البطولة كلاً من رانيا يوسف، مجدي كامل، أحمد سلامة، صلاح عبدالله والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

