إعلان

بفستان أنيق وجريء.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

كتب : مروان الطيب

06:32 م 11/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سارة سلامة (3)
  • عرض 4 صورة
    سارة سلامة (4)
  • عرض 4 صورة
    سارة سلامة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خضعت الفنانة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت "سارة" بالجلسة مرتدية فستان جريء وأنيق خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر أعمال سارة سلامة الفنية بمسلسل "نقطة سودة" عام 2024 بطولة الفنان أحمد فهمي.

يذكر أن سارة سلامة تشارك ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" ويشاركها البطولة كلاً من رانيا يوسف، مجدي كامل، أحمد سلامة، صلاح عبدالله والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

اقرأ أيضا:

فقدت الوعي.. زوجة إسماعيل الليثي تسقط في جنازته (صور)

الطلاق على إنستجرام أشعل غضب آن الرفاعي.. وهؤلاء سبقوها

سارة سلامة انستجرام جلسة تصوير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
سعد الصغير يكشف مفاجأة حول سيارة حادث إسماعيل الليثي :"صاحبها عايز مليون و800"
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح