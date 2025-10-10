إعلان

بوسي بالشورت ونرمين الفقي تداعب قطة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 10/10/2025
إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة من الصور ونشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة قطتها.

يمنى طولان

ظهرت الفنانة يمنى طولان بإطلالة صيفية أنيقة، ارتدت خلالها فستان الأزرق ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

داليا البحيري

شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها، صورًا جديدة ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت مع كلبها.

ثراء جبيل

ظهرت ثراء جبيل بدون مكياج، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب جمهورها.

بوسي

خضعت الفنانة بوسي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت بوسي مرتدية إطلالة كاجوال هوت شورت خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

