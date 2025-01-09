بعد تصدرها محرك البحث "جوجل".. 20 صورة لـ رحاب الجمل

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة رحاب الجمل قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بنحافة ملحوظة، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان أخر مشاركات الفنانة رحاب الجمل في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، وعرض في شهر سبتمبر الماضي، وشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما، وهم: محمد محمود عبدالعزيز، محمد القس، هاني عادل، إيهاب فهمي، قصة ريمون مقار، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

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