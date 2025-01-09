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بعد تصدرها محرك البحث "جوجل".. 20 صورة لـ رحاب الجمل

11:37 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رحاب الجمل بإطلالة ساحرة
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل بإطلالة أنيقة
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل بإطلالة شتوية_1
  • عرض 20 صورة
    الفنانة رحاب الجمل
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل بواسطة الذكاء الاصطناعي
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل تتسلم جائزة مسلسل برغم القانون
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل تخطف الأنظار بإحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل تخطف الأنظار
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل تغازل جمهورها ومتابعيها
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل بلوك مختلف
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل بإحدى جلسات التصوير
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل من أحدث جلسة تصوير
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل من زيارة مستشفى 57357
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل من كواليس فيلم الإسكندراني
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل من كواليس مسلسل برغم القانون
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل من كواليس مسلسل بيت الرفاعي
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل مع صديقاتها
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل من كواليس بيت الرفاعي
  • عرض 20 صورة
    رحاب الجمل
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة رحاب الجمل قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خضعت لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بنحافة ملحوظة، وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان أخر مشاركات الفنانة رحاب الجمل في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي، وعرض في شهر سبتمبر الماضي، وشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما، وهم: محمد محمود عبدالعزيز، محمد القس، هاني عادل، إيهاب فهمي، قصة ريمون مقار، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبدالسلام.

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رحاب الجمل جوجل مسلسل برغم القانون إطلالة رحاب الجمل
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