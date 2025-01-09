تأثر وبكاء أرملة عاطف بشاي بعد تكريمه في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتب- مروان الطيب:

لم تتمالك أرملة السيناريست الراحل عاطف بشاي دموعها خلال تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي أقيم مساء اليوم الخميس، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما.

وحرصت أرملة عاطف بشاي على إلقاء كلمة بمناسبة تكريم اسم زوجها الراحل، وقالت "بشكر إدارة المهرجان على تقديرهم لمشوار عاطف، لولا إبداعه مكنتش هبقى هنا، وياريت الجيل الجديد يتعلم منه هو كان ملاك والملائكة لا تسكن الأرض".

وأعلنت إدارة المهرجان عن إهداء دورتها هذا العام لعدد من السينمائيين الذين رحلوا عن عالمنا، احتفاءًا بهم وبعطائهم، بينهم: السيناريست عاطف بشاي، السيناريست بشير الديك، إلى جانب الفنان الكبير شكري سرحان.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشر خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير.

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