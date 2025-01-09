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بعد تصدرها "تريند" محرك البحث "جوجل".. 25 صورة لـ ريم سامي

11:24 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    إطلالة ريم سامي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريم سامي والفنانة مي عمر
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريم سامي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريم سامي في لندن
  • عرض 25 صورة
    جلسة تصوير ريم سامي في دبي
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي 1
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي 2
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي 4
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي بأحد الفعاليات في موسم الرياض
  • عرض 25 صورة
    الفنانة ريم سامي على إنستجرام
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي على البحر
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي على متن أحد اليخوت
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي في الرياض
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي تستمتع بوقتها في لندن مع زوجها
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي مع زوجها في اليونان
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي مع زوجها في لندن
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي مع زوجها
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي مع مي عمر
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي في دبي
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي
  • عرض 25 صورة
    ريم مع شقيقتها رشا سامي
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي 5
  • عرض 25 صورة
    ريم سامي_1
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة ريم سامي، قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صورًا من جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أسود أنيق حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان الظهور الأخير للفنانة ريم سامي، بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وخطفت الأنظار بسبب ظهورها في شهور الحمل، وأعربت عن سعادتها بتكريم شقيقها المخرج محمد سامي ضمن فعاليات المهرجان.

وكان أخر مشاركات الفنانة ريم سامي بمسلسل "حكاية منسية" عام 2024، وسط نخبة من نجوم الدراما، وهم: سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، عبير صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل.

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