بعد تصدرها "تريند" محرك البحث "جوجل".. 25 صورة لـ ريم سامي

قبل عرضه في السينمات.. 10 صور لـ آية سماحة من كواليس فيلم "6 أيام"

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة ريم سامي، قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت صورًا من جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أسود أنيق حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكان الظهور الأخير للفنانة ريم سامي، بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وخطفت الأنظار بسبب ظهورها في شهور الحمل، وأعربت عن سعادتها بتكريم شقيقها المخرج محمد سامي ضمن فعاليات المهرجان.

وكان أخر مشاركات الفنانة ريم سامي بمسلسل "حكاية منسية" عام 2024، وسط نخبة من نجوم الدراما، وهم: سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، عبير صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل.

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