إيرادات الأربعاء.. "الحريفة 2" الثالث و"المستريحة" في المركز الخامس

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 8 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الدشاش، البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، المستريحة، الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، مين يصدق، بضع ساعات في يوم ما، وحققت الأفلام الثمانية، أمس الأربعاء 8 يناير، إيرادات بلغت 5 ملايين و26 ألفا و396 جنيها، وزعت على النحو التالي..

الدشاش

احتل فيلم الدشاش صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول محققا 2 مليون و395 ألفا و335 جنيها.

"الدشاش" تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، أحمد الرافعي.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثاني فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا 813 ألفا و64 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

الحريفة 2

وذهب المركز الثالث لفيلم الحريفة 2- الريمونتادا، والذي حقق 664 ألفا و153 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

بضع ساعات في يوم ما

وحصل فيلم "بضع ساعات في يوم ما" على المركز الرابع، بعد تحقيقه 570 ألفا و410 جنيهات.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وكان المركز الخامس من نصيب فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، محققا 438 ألفا و454 جنيها.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" تأليف محمد الحسيني وشاركه الكتابة مخرج الفيلم خالد منصور، إنتاج رشا حسني ومحمد حفظي، بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، سماء إبراهيم.

الهوى سلطان

وجاء فيلم الهوى سلطان في المركز السادس، محققا 81 ألفا و115 جنيها.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

المستريحة

ويأتي في المركز السابع فيلم المستريحة، وبلغ إيراده 55 ألفا و819 جنيها.

فيلم المستريحة تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود.

مين يصدق

واحتل المركز الثامن والأخير فيلم مين يصدق، وحقق 8 آلاف و46 جنيها.

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.