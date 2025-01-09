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صور جديدة من العرض الخاص لفيلم "الدشاش" في جدة بحضور نجومه وصناعه

11:11 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حضور جماهيري كبير للعرض الخاص لفيلم الدشاش في جدة
  • عرض 6 صورة
    العرض الخاص لفيلم الدشاش في جدة
  • عرض 6 صورة
    محمد سعد يروج لفيلم الدشاش في جدة
  • عرض 6 صورة
    النجم محمد سعد
  • عرض 6 صورة
    العرض الخاص لفيلم الدشاش
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كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الدشاش"، عن صور جديدة من العرض الخاص للفيلم الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية، وشهد حضور عدد من أبطاله وصناعه على رأسهم النجم محمد سعد.

وأوضحت الصور حضور جماهيري كبير في العرض الخاص، كما حرص الفنان محمد سعد على التقاط عدد من الصور التذكارية مع جمهوره ومحبيه.

ويحقق فيلم "الدشاش" نجاحًا جماهيريًا بدور العرض السينمائي في مصر، حيث تخطت إيراداته حاجز الـ 20 مليون جنيه خلال أيام من عرضه.

تدور أحداث فيلم "الدشاش" في إطار اجتماعي، حول الدشاش الذي يمتلك ملهى ليلي ويدخل طوال الوقت في عدوات عديدة، ولكن حينما يتعرض لأزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، يسعى للتحول إلى شخص أفضل، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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العرض الخاص لفيلم الدشاش فيلم الدشاش محمد سعد بفيلم الدشاش الشركة المنتجة لفيلم الدشاش
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