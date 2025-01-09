هدى الإتربي تنشر صورًا في أحد شوارع فرنسا.. والجمهور: "مش ده بيت عمرو دياب؟!"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هدى الإتربي عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضاء عطلتها في فرنسا.

ونشرت هدى صور وفيديو لها بإطلالة شتوية، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع إطلالة هدى الإتربي، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""اية الحلاوة دي"، "بطل الأبطال"، "وحش الكون"، "ملكة مصر"، "وكالة ناسا قالبة عليكي الدنيا"، "جامدة وزي القمر "، نفس البيت بتاع أغنية عمر دياب أنا عايش".

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على الجانب الآخر بدأت هدى الإتربي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المنتظر عرضه موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، زينب العبد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

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