درة أنيقة في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها (صور)

قبل عرضه في السينمات.. 10 صور لـ آية سماحة من كواليس فيلم "6 أيام"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة تونسية درة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها من مشاركتها في حفل توزيع جوائز مؤسسة ساويرس للكتاب والأدباء، أمس الأربعاء.

ونشرت درة الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "حول الليلة الماضية، من حضوري حفل توزيع جوائز مؤسسة ساويرس للكتاب والأدباء".

وظهرت درة بإطلالة مميزة مرتدية فستان أزرق طويل، لينال إعجاب المتابعين، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "جميلة جدا وزي القمر، جميلتي، مذهل يا عزيزي، جمالك جمال مش عادي، "دائما متألق"، "ما أروعك"، "ملكة الأناقة".

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يذكر أن، آخر أعمال درة فيلم "وين صرنا" من إخراجها وإنتاجها.

فيلم "وين صرنا" يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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