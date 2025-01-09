حنان يوسف: "كنت عاوزة أطلع رقاصة في الأفراح"

كتب- مروان الطيب:

قالت الفنانة حنان يوسف، إنها كانت تمنت احتراف الرقص الشرقي، وأن تصبح "راقصة".

حلت حنان ضيفة على برنامج "قعدة ستات" تقديم المذيعة مروة صبري، وتحدثت عن علاقتها بنجوم الوسط الفني، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وعن حلمها بأن تصبح راقصة قالت: "كنت منبهرة جدًا وكنت عاوزة أطلع رقاصة مش عاوز أطلع أي حاجة تانية، كنت بشوف الراقصات بترقص إزاي مع المزيكا وماشية مع المزيكا، وأغاني العوالم، العوالم الإسكندرانية، كنت عاوزة أطلع عالمة رقاصة بس في الأفراح، وبعدين لما كبرت شوية قولت طب أخش باليه، وكان الباليه في القاهرة وأنا عايشة في الإسكندرية منفعش، وبعدين جت فرقة رضا إسكندرية كنت صغيرة، قلت طب دخلوني فرقة رضا، حاضر طيب بيسكتوني ومبيحصلش، ومعملتش حلمي، مثلت وده حاجة جميلة برضه".

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وكانت أخر مشاركات الفنانة حنان يوسف بفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، والفنان محمد ممدوح وعرض ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

يذكر أن الفنانة حنان يوسف تشارك بفيلم "هابي بيرث داي" بطولة النجمة نيللي كريم، الفنان شريف سلامة، الفنانة حنان مطاوع، تأليف وإخراج سارة جوهر، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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