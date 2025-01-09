قبل عرضه في السينمات.. 10 صور لـ آية سماحة من كواليس فيلم "6 أيام"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة آية سماحة متابعيها، كواليس تصوير فيلمها الجديد "6 أيام" بمشاركة الفنان أحمد مالك، المقرر طرحه في السينمات 15 يناير الجاري.

ونشرت آية سماحة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو لتصوير مشاهد من الفيلم السينمائي، وكتبت: "خلف الكواليس مع علياء برهان".

يدور فيلم "6 أيام"، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا بعد أن اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

فيلم "6 أيام"، من انتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

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