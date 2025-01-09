هدى المفتي تنشر أحدث جلسة تصوير وبسمة بوسيل تعلق

قبل عرضه في السينمات.. 10 صور لـ آية سماحة من كواليس فيلم "6 أيام"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي متابعيها، أحدث جلسة تصوير "سيلفي" خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هدى مجموعة صور، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها بدون مكياج، ونالت إعجاب صديقاتها من نجمات الفن.

وتفاعل مع الصور، الفنانة زينة، والفنانة دنيا سامي، والفنانة كندة علوش والمطربة بسمة بوسيل التي علقت وكتبت: "واااو ما شاء الله".

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وجاءت تعليقات المتابعين على الصور، كالتالي: "جميلة جدا"، "ملكة جميلة"، "قمرين دول ولا عينيك"، "ملامح مظبوطة بالملي".

وشاركت هدى المفتي في مسلسل "موعد مع الماضي، الذي عرض على منصة "نيتفليكس" في ديسمبر العام الماضي.

تدور أحداث "موعد مع الماضي"، الذي يتكون من ٨ حلقات، في مصر، حول شخص يدعى يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشتبه فيها، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟

المسلسل من إنتاج "مجموعة كاريزما" مع المنتج التنفيذي محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى) ومن إخراج السدير مسعود.

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