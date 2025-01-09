تحية للمبدعين.. ماذا قالت إلهام شاهين عن حفل جوائز مسابقة ساويرس للكتاب والأدباء؟

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، التهنئة للفائزين في حفل توزيع الجوائز التابعة لمؤسسة ساويرس لكبار وشباب الكتاب والأدباء.

ونشرت إلهام صورًا من تقديمها حفل الجوائز، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مبروك الدورة الـ 20 لحفل توزيع جوائز مؤسسة ساويرس لكبار وشباب الكتاب و الأدباء".

وأضافت: "شكرا سميح و نجيب ساويرس على دعمكم للثقافة و السينما، وشكرا لمجلس أمناء مؤسسة ساويرس وعلى رأسهم محمد أبو الغار، وألف مبروك لكل الفائزين بالجوائز وتمنياتي لهم بالتوفيق".

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وتابعت: "أتذكر أن الكاتبة الرائعة مريم نعوم فازت بجائزة أحسن سيناريو في هذه المسابقة من حوالى 15 سنة عن فيلم واحد صفر، وأصبحت من أهم كاتبات السيناريو في مصر، أي أنه يتم إكتشاف المواهب الجديدة في الكتابة عن طريق هذه المسابقة التي نثق بنتائجها".

وأكملت: "فيلم واحد صفر من أجمل أفلامي مع المخرجة الرائعة كاملة أبو ذكرى، وحصل الفيلم على 50 جائزة في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، تحية لكل مبدعي مصر من الكتاب والمثقفين والفنانين".

أقيم مساء أمس الأربعاء، الحفل السنوي لإعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين والذي أقيم في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وأعضاء لجان التحكيم مما يعكس أهمية الحدث كأحد أبرز الفعاليات الثقافية في مصر.

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