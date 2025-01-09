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"عودة للسلام والرخاء".. نبيلة عبيد تعلق على تولي جوزيف عون رئاسة لبنان

08:19 م الخميس 09 يناير 2025

نبيلة عبيد

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كتب - معتز عباس:

أعربت النجمة نبيلة عبيد عن سعادتها بتولي جوزيف عون منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، متمنية أن تعيش لبنان في سلام وأمان.

وكتبت نبيلة عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام": "ألف مبروك للبنان و لكل الأحبه في لبنان، انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبنان، أتمنى أن يعود السلام والأمان والرخاء في أيام عهده ويرجع يتعمر أحسن مما كان".

وكانت آخر أعمال نبيلة عبيد الدرامية، المشاركة في مسلسل سكر زيادة، من بطولة نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.


نبيلة عبيد على انستجرام

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نبيلة عبيد لبنان جوزيف عون انستجرام نبيلة عبيد
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