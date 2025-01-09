ملك قورة بـ فستان جريء على البحر بأحد المنتجعات السياحية في الغردقة

قبل عرضه في السينمات.. 10 صور لـ آية سماحة من كواليس فيلم "6 أيام"

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة ملك قورة الأنظار، من احدث ظهور لها على "السوشيال ميديا"، إذ نشرت صور خلال استمتاعها بوقتها بأحد المنتجعات السياحية في الغردقة.

ونشرت ملك الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أحمر جريء، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية وسط الطبيعة الخلابة هناك، وعلقت: "أخيرًا حصلت على بعض الشمس".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بفيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي، وعرض في شهر يوليو 2024.

يذكر أن، الفنانة ملك قورة تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "جريمة منتصف الليل" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عبد العزيز، رانيا يوسف، صلاح عبداالله، عفاف شعيب، محمد عز، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

اقرأ أيضا:

بعد نفي فيديو السقوط من على المسرح.. محمد رمضان يستأنف تصوير "أسد أسود" في الفيوم

فضيحة بجلاجل".. طارق الشناوي يعلق على تكريم مصطفى كامل