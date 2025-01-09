مي عمر بـ فستان قصير في جلسة تصوير جديدة

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها بأكثر من إطلالة شتوية مميزة، والتفاعل معها الفنان أحمد زاهر:

ونالت الصور استحسان رواد انستجرام، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ما أجملك وما أجمل اناقتك وفخامتك وذوقك"، "أنيقة وجذابة ومذهلة"، "جميلة سبحان من خلق فأبدع"، "بهجة الجمال"، "أحلى واحدة في الكون"، "لوحة من الإبداع والله"، "أجمل ملكة في الكون".

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وتنتظر مي عمر عرض مسلسلها "إش إش" ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وتجسد خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر مشاركات مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، مي عمر تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة الفنان هشام ماجد.

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