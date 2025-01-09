بالصور.. جولة نيلية لضيوف ونجوم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

كتب- مروان الطيب:

حرصت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 14 هذا العام، على الترحيب بنجوم وضيوف حفل الافتتاح، الذي ينطلق مساء اليوم الخميس، من داخل معبد الأقصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام" صور من كواليس الرحلة النيلية التي جمعت عدد من النجوم وضيوف حفل الافتتاح منهم الفنان الكبير محمود حميدة، الرئيس الشرفي للمهرجان، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة رانيا منصور، إلى جانب مديرة المهرجان، عزة الحسيني التي كانت في استقبال الضيوف.

وبدأ المهرجان بافتتاح نهاري كرنفالي من خلال ذهبيات (مراكب نيلية) تنقل ضيوف المهرجان من فندق الإقامة إلى معبد الأقصر عبر نهر النيل وقت غروب الشمس، لتبدأ مراسم حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربي

يقدم حفل الافتتاح من داخل المعبد الإعلامية تسنيم رابح من السودان، والفنانة ياسمين الهواري من مصر، ويخرج الحفل المخرج شادي علي، ويتخلل الحفل فقرة فنية تقدمها المطربة السودانية آسيا مدني، والمطرب الأقصري حساني القوصي.

ويكرم المهرجان اليوم عدد من نجوم السينما في القارة الأفريقية ومنهم: النجم المصري خالد النبوي، والنجم التونسي أحمد الحفيان، والنجم الغانية أكوسوا بوسيا ، والمخرج الفنان السنغالي موسي سنا أبسا، والمخرج المصري الكبير مجدي أحمد علي.

كما يهدي المهرجان دورته لعدد من السينمائيين الراحلين الذين يحتفي بهم، و بعطائهم وهم: السيناريست عاطف بشاي، والناقد التونسي خميس خياطي، المخرج المغربي الطيب الصديقي، والمخرج ميدهوندو من موريتانيا، والسيناريست بشير الديك ، والفنان الكبير شكري سرحان.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

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