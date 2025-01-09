تزاحم وتدافع المعجبين لالتقاط صور مع محمد رجب في وسط البلد.. فيديو

كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رجب متابعيه ومحبيه على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو له مع عدد من الجماهير أثناء تدافعهم حوله لالتقاط الصور التذكارية في الشارع.

ونشر رجب، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتب: "عايز أشكر أخواتي وحبايبي جمهوري الجميل اللي بحبه، أثناء تصوير مسلسل الحلانجي في وسط البلد، وإن شاء الله المسلسل يعجبكم وينول رضاكم. استنونا في رمضان 2025".

وتفاعل المتابعين مع فيديو محمد رجب، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلي نجم في الدنيا"، "جمهورك كبير"، "تستاهل كل الحب يا غالي"، "ربنا يحبب فيك خلقه"، "بالتوفيق يا نجم"، "ربنا يحبب فيك خلقه".

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مسلسل "الحلانجي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وبطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، آيتن عامر، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين، وإنتاج ممدوح شاهين.

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