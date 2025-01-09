يخرجه زوجها.. مي فاروق تطرح كليب"سلطانة" بالتعاون مع مدين (فيديو)

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كتب- هاني صابر:

طرحت المطربة مي فاروق، اليوم الخميس، أغنية "سلطانة" من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "تاريخي"، وذلك عبر قناتها على "يوتيوب".

وتعد أغنية "سلطانة" ثاني أغاني مي فاروق على "يوتيوب" وهي من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، وإخراج زوجها الفنان محمد العمروسي في أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

الأغنية تحمل الطابع الرومانسي، وتعبر عن الحب والسعادة والاستقرار بين إثنين محبين.

وتقول مطلع الأغنية: "يا اكتر حد في الدنيا دي بتمناه .. يا حلم أنا عشت طول الوقت بستناه.. وجودك جنبي يسعدني .. بقالي ضهر يسندني .. أخيرا حب بطمن وأنا عايشاه .. خلاص مبقتش قلقانة معاك .. حاسة اني إنسانة.. يا ونسي ودنيتي وناسي .. يا مملكتي وحراسي .. وأنا وياك بحس اني سلطانة".

يذكر أن، مي فاروق كانت قد طرحت منذ أيام أغنيتها الأولى من ألبومها الجديد وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، وذلك بمناسبة زفافها الذى أقيم الخميس الماضي بأحد الفنادق الكبرى.