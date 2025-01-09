"بداية جديدة للبنان".. نانسي عجرم تهنئ جوزيف عون بتوليه رئاسة الجمهورية

كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بتولي العماد جوزيف عون منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وكتبت نانسي عبر حسابها الرسمي على موقع "X": "بداية جديدة للبنان من اليوم، ألف مبروك لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون ولإلنا كلنا، إن شاء الله معك نعيش حياة كلها سلام وأمان وعدل"

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تنتظر طرح فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة" بدور العرض السينمائي، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، ورشا مهدي.

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم أحيت مؤخرًا حفل غنائي ضخم مع الفنان رامي صبري، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أقيم على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

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