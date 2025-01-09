إسعاد يونس تشوق متابعيها لضيوف حلقتها الجديدة.. والجمهور يعلق

كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس حماس متابعيها بعد نشر صورة تشويقية لضيوف حلقتها المُقبلة في برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي يعرض على قناة "dmc".

ونشرت "إسعاد" الصورة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة: "ضيوف الحلقة الجاية من صاحبة السعادة.. تفتكروا مين؟".

تفاعل الجمهور مع المنشور بشكل كبير، وانهالت التعليقات بالتخمينات، وجاءت من بينما: "آية سماحة وأحمد مالك، هشام جمال وملك أحمد زاهر، مي فاروق ومحمد العمروسي، أحمد مالك وهدى المفتي".

يذكر أن، كانت آخر مشاركات الفنانة إسعاد يونس الفنية، بمسرحية "إس إس هانم" وعرضت مطلع شهر نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

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