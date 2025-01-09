هيفاء وهبي تعلق على تولي جوزيف عون منصب رئاسة الجمهورية

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قائد الجيش العماد جوزيف عون بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية، معربة عن أملها في تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.

وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي على موقع "X": "مبروك لبنان انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ونأمل أن يحمل هذا العهد الاستقرار والأمان لوطني الحبيب لبنان".

يُذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تنتظر طرح فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة" بدور العرض السينمائي، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي، ورشا مهدي.

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