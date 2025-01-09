نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها في مدينة ميلانو بإيطاليا.

ونشرت نسرين، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "نسرين الجمال كله، ياسمينة الشام، أيقونة الشاشة، جميلة، أنوثة ساحرة وجمال بلا حدود، قمر نسرين ماشاء الله، ملكة جمال العرب".

يذكر أن الفنانة نسرين طافش، يعرض لها حاليًا فيلم "الدشاش"، بجميع دور العرض السينمائي، وهو بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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