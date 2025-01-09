لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. صور

04:23 م الخميس 09 يناير 2025

نسرين طافش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، أحدث ظهور لها، أثناء تواجدها في مدينة ميلانو بإيطاليا.

ونشرت نسرين، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "نسرين الجمال كله، ياسمينة الشام، أيقونة الشاشة، جميلة، أنوثة ساحرة وجمال بلا حدود، قمر نسرين ماشاء الله، ملكة جمال العرب".

يذكر أن الفنانة نسرين طافش، يعرض لها حاليًا فيلم "الدشاش"، بجميع دور العرض السينمائي، وهو بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ أيضًا:

فضيحة بجلاجل".. طارق الشناوي يعلق على تكريم مصطفى كامل

بعد نفي فيديو السقوط من على المسرح.. محمد رمضان يستأنف تصوير "أسد أسود" في الفيوم

قالوا إنه محمد رمضان.. من هو ناندو بوم صاحب فيديو السقوط من على المسرح؟

أكرم حسني يوجه رسالة تقدير للدكتور مجدي يعقوب

"حبايب قلبي".. مصطفى حجاج ينشر صورة بصحبة تامر حسني وتامر عاشور

نسرين طافش إيطاليا ميلانو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
اليوم.. افتتاح فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمعبد الأقصر

إعلان

إعلان

جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر