بعد أيام من زفافها.. مي فاروق تروج لأحدث أعمالها الغنائية "سلطانة"

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت المطربة مي فاروق لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "سلطانة"، والتي من المقرر طرحها على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

ونشرت مي فاروق بوستر الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "سُلطـانة، أغنية جديدة اليوم ٦ مساءً، على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية".

المطربة مي فاروق، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "باركوا لي"، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان مدين، وقامت بغنائها في حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي، الذي أقيم يوم الخميس الماضي الموافق 2 يناير 2025 وسط حضور عدد من النجوم.

اقرأ أيضًا:

بعد نفي فيديو السقوط من على المسرح.. محمد رمضان يستأنف تصوير "أسد أسود" في الفيوم

فضيحة بجلاجل".. طارق الشناوي يعلق على تكريم مصطفى كامل

تعرف على موعد حفل راغب علامة بعمان

تدهور حالة الفنان صالح العويل ونقله إلى العناية المركزة