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بعد أيام من زفافها.. مي فاروق تروج لأحدث أعمالها الغنائية "سلطانة"

04:04 م الخميس 09 يناير 2025

مي فاروق

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كتبت- سهيلة أسامة:

روجت المطربة مي فاروق لأحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان "سلطانة"، والتي من المقرر طرحها على قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

ونشرت مي فاروق بوستر الأغنية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "سُلطـانة، أغنية جديدة اليوم ٦ مساءً، على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية".

المطربة مي فاروق، طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "باركوا لي"، من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان مدين، وقامت بغنائها في حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي، الذي أقيم يوم الخميس الماضي الموافق 2 يناير 2025 وسط حضور عدد من النجوم.

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مي فاروق اغنية سلطانة يوتيوب
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