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أول تعليق من راغب علامة بعد تولي جوزيف عون رئاسة لبنان

03:50 م الخميس 09 يناير 2025

راغب علامة

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كتب-مصطفى حمزة:

أعرب المطرب اللبناني راغب علامة، عن سعادته بتولي قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، الرئاسة في لبنان.

المطرب راغب علامة، عبر صفحته في موقع "إكس"، كتب: "وأخيرا وبعد فترة من الفراغ الرئاسي أصبح لدينا في لبنان رئيس آدمي وطني وكفّه نظيف، ولديه تاريخ حافل بالإنجازات، نتمنى لفخامة الرئيس جوزيف عون كلّ التوفيق في مهمّته الصّعبة لإعادة لبنان وشعبه إلى برّ الأمان والسلام والازدهار فخامة الرئيس".

البرلمان اللبناني، أعلن اليوم الخميس، انتخاب قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية، بعدما حصل على 99 صوتا من بين 128 خلال الدورة الثانية من عملية التصويت السري.

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راغب علامة لبنان جوزيف عون
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