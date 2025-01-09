هند عبد الحليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة- مصراوي

خطفت الفنانة هند عبدالحليم الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت "عبدالحليم" مجموعة من الصور التي لاقت إعجاب العديد من متابعيها، وقامت هند بإغلاق خاصية التعليقات على الصور، مما أثار تساؤلات الجمهور حول السبب وراء ذلك.

يذكر أن الفنانة هند عبد الحليم، شاركت بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، وهو بطولة بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وإنتصار، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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