بعد نفي فيديو السقوط من على المسرح.. محمد رمضان يستأنف تصوير "أسد أسود" في الفيوم

كتب-مصطفى حمزة:

توجه النجم محمد رمضان، اليوم الخميس، إلى الفيوم، لتصوير مشاهد جديدة من فيلم "أسد أسود"، الذي يشهد تعاونه الأول مع المخرج محمد دياب.

النجم محمد رمضان وأسرة فيلم "أسد أسود"، توجهوا إلى الفيوم، لتصوير مشاهد جديدة من الفيلم الذي بدأ تصويره في نوفمبر 2024

ويؤدي محمد رمضان شخصية علي بن محمد الفارسي، المعروف بلقب "صاحب الزنج" الذي قاد ثورة الزنج، التي استمرت 14 عاما، خلال فترة الحكم العباسي.

وكان المخرج محمد دياب، قد بدأ تصوير مشاهد الفيلم، في مدينة الإنتاج الإعلامي، وصور العديد من المشاهد في مناطق مخلفة، منها قرية أتريس، في القناطر الخيرية، ومحاجر أسمنت حلوان.

الفيلم يشارك في بطولته، النجوم خالد الصاوي، وماجد الكدواني، وشريف سلامة، علي قاسم، أحمد مالك، أحمد عبد الحميد، ونجوم السودان محمود ميسرة السراج، وإسلام مبارك، ونزار جمعة، ومصطفى شحاتة، و إيمان يوسف.

من ناحية أخرى، حرص النجم محمد رمضان، على نفي واقعة سقوطه من على المسرح، خلال تقديم حفل غنائي، بعد انتشار مقطع فيديو ، يرصد واقعة السقوط، بدعوى انه لـ"رمضان".

وعبر صفحته في موقع "أكس"، كتب النجم محمد رمضان،: "أولًا ألف سلامة على المغني اللي وقع وهو بيغني، ثانيًا اللي شاف إن ده أنا لازم يكشف نظره في أسرع وقت".