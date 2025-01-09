فضيحة بجلاجل".. طارق الشناوي يعلق على تكريم مصطفى كامل

كتبت- نوران أسامة:

علق الناقد الفني طارق الشناوي على تكريم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، الذي أقيم أمس الأربعاء، بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "كان ينبغي لوزير الثقافة د. أحمد هنو أن يتدخل لمنع تلك المهزلة، نقيب الموسيقيين مصطفى كامل يرشح مصطفى كامل للتكريم من خلال النقابة التي يرأسها، مصطفى يرشح مصطفى ويهنئ مصطفى ويبارك لمصطفى، أعلم أن النقابات في العالم تملك قرارها، ولكن ما بنى على باطل يظل باطلًا".

وتابع: "مجلس إدارة النقابة الخنوع لم يعترض أحد منهم على القرار بتكريم مصطفى إلا أنه لا يجوز قانونًا، أن تصبح لاعبًا وحكما في نفس الوقت، جميل جدًا ًأن يصبح لدينا يومًا للثقافة، وأنا قطعا سعيد بقسط وافر من تلك التكريمات سواء لمن هم على قيد الحياة أم غادرونا، إلا أن هناك بقعة سوداء لوثت الثوب الأبيض ولا أدري كيف فاتت على وزير الثقافة، بتدخله لإزالة البقعة السوداء، لا تزال الكرة في ملعبه أقصد الوزير، من حقه قطعًا سحب الجائزة التي صارت أمام الرأي العام فضيحة بجلاجل".

وكانت فعاليات النسخة الأولى من "يوم الثقافة"، قد انطلقت اليوم 8 يناير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكرم الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، عددًا كبيرًا من صناع الهوية المصرية، تقديرًا لمسيرتهم المتميزة، وإسهاماتهم البناءة في ترسيخ الهوية الفكرية والإبداعية لمصر، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الثقافة المصرية، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة بالمجالات المتعددة.

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