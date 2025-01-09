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"الآنسة عصمت سليمان".. فيديو موقف محرج لـ ليلى رستم وضحك العندليب

02:23 م الخميس 09 يناير 2025

ليلى رستم

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كتب-مصطفى حمزة:

رحلت عن عالمنا الإعلامية ليلى رستم، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 78 عاما، بعد مشوار إعلامي كبير، رسخ مكانتها كواحدة من أهم المذيعات اللاتي ظهرن على شاشة التليفزيون المصري.

الإعلامية الراحلة ليلى رستم، والتي أطلق عليها لقب "صائدة المشاهير"، قدمت مجموعة بارزة من البرامج، منها البرنامج الشهير "نجمك المفضل"، الذي تولى إعداده الإعلامي الراحل مفيد فوزي.

وواجهت الإعلامية ليلى رستم، موقف طريف، خلال تقديم برنامج "نجمك المفضل"، وكان ضيف الحلقة هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وشهدت فقرة أسئلة الجمهور من الحضور في الإستديو، قيام الإعلامية الراحلة، بنداء اسم "الآنسة عصمت سليمان"، لتقديم سؤالها أمام الكاميرات، ومع توالي النداء، فوجئت والعندليب الأسمر، أن صاحب اسم "عصمت" رجل.

ودخل العندليب والجمهور، في حالة ضحك، عقب اكتشافهم أن "عصمت" رجل، وسارعت الإعلامية ليلى رستم، بتقديم اعتذارها.

الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، نعت الإعلامية القديرة ليلى رستم التى رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي، وهى من الرعيل الأول للإعلاميين الذين قدموا إعلاما مهنيا صادقا متميزا وأسهموا فى تشكيل ثقافة ووعي المشاهد المصري والعربي

وقالت الهيئة،: "الإعلامية الراحلة قدمت عددًا من البرامج التي حظيت بمشاهدة عالية وشهرة واسعة".

وتقدمت الوطنية للإعلام، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولأسرة العمل الإعلامي، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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