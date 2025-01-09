لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مي سليم تشارك جمهورها صورة من أحدث ظهور لها

02:09 م الخميس 09 يناير 2025

مي سليم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مي في الصورة بإطلالة طبيعية بدون مكياج، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير".

ولاقت الصورة تفاعل كبير من محبيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "ما شاء الله، قمر، ده القمر مش مي، من غير مكياج أحلى".

يذكر أن آخر أعمال مي سليم الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد سرحان، وتأليف أمين جمال، وشريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضًا:
أكرم حسني يوجه رسالة تقدير للدكتور مجدي يعقوب

مسلسل "إقامة جبرية" يتصدر تريند جوجل بعد عرض أول حلقتين

مسلسل "إقامة جبرية" يتصدر تريند جوجل بعد عرض أول حلقتين"حبايب قلبي"..

مصطفى حجاج ينشر صورة بصحبة تامر حسني وتامر عاشور

0_2

مي سليم إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميا.. الجنرال جوزيف عون رئيسا للبنان
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر