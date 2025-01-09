مي سليم تشارك جمهورها صورة من أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها صورة جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مي في الصورة بإطلالة طبيعية بدون مكياج، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير".

ولاقت الصورة تفاعل كبير من محبيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "ما شاء الله، قمر، ده القمر مش مي، من غير مكياج أحلى".

يذكر أن آخر أعمال مي سليم الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وفتحي عبد الوهاب، وخالد سرحان، وتأليف أمين جمال، وشريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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