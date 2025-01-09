تدهور حالة الفنان صالح العويل ونقله إلى العناية المركزة

كتبت- نوران أسامة:

تعرض الفنان صالح العويل لأزمة صحية حادة إثر إصابته بقصور في القلب وانسداد في الشريان التاجي، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي تصريح خاص لـ "مصراوي"، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، تدهور حالة العويل الصحية ودخوله المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومرَّ صالح العويل بوعكة صحية الفترة الماضية، وقبل خروجه من المستشفى، توجه إليه ياسر جلال لزيارته والإطمئنان على حالته الصحية.

وانضم "العويل" للمشاركة في مسلسل جودر لـ الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في دراما رمضان الموسم المقبل.

وكان صالح العويل قد تعرض لجلطة بالمخ ولكنه خرج منه بخير والتحق للعمل في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، وظهر فى الكواليس صالح العويل بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد سويًا، وذلك بعدما تطورت الحالة الصحية للفنان صالح العويل للأفضل، وخرج من المستشفى بعد فترة من الاستمرار بها، وكان يحرص على زيارته فيها الفنان ياسر جلال إذ ظهر أكثر من مرة وهو يتردد على زيارته.

من جانب آخر، الفنان صالح العويل بدأ العمل في السينما، في الستينيات، في فيلم "اللص والكلاب"، مع الفنان شكري سرحان، وظهر في المشهد الأخير وسط المجاميع، كما شارك في عدد من الأعمال الناجحة.

اقرأ أيضًا:

مسلسل "إقامة جبرية" يتصدر تريند جوجل بعد عرض أول حلقتين

"حبايب قلبي".. مصطفى حجاج ينشر صورة بصحبة تامر حسني وتامر عاشور

وفاء عامر عن مشاركتها في مسلسل "نقطة سودة": "فخورة بالتمثيل مع فنانين كبار"

رانيا منصور جريئة وزينة بدون ميكاج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

هالة صدقي تنشر صورة لها مع صديقتها اليابانية.. ماذا قالت؟