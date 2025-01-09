رمضان 2025.. أحمد داود يعلن بدء تصوير مسلسل "الشرنقة"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان أحمد داود عن بدء تصوير مسلسله الجديد "الشرنقة"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني 2025.

ونشر داود صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، جمعته مع مخرج العمل محمود عبد التواب، وعلق عليها قائلًا: "بسم الله، توكلنا على الله، رمضان 2025، إن شاء الله".

المسلسل من بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب توبة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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