قالوا إنه محمد رمضان.. من هو ناندو بوم صاحب فيديو السقوط من على المسرح؟

كتب-مصطفى حمزة:

تحت عنوان "سقوط محمد رمضان"، تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو يرصد واقعة سقوط فنان خلال تقديم فقرته في حفل غنائي.

ومع انتشار المقطع، عبر مواقع فيسبوك، وأكس، حرص النجم محمد رمضان، على نفي الواقعة، عبر صفحته في موقع "أكس".

وكتب النجم محمد رمضان: "أولًا ألف سلامة على المغني اللي وقع وهو بيغني، ثانيًا اللي شاف إن ده أنا لازم يكشف نظره في أسرع وقت".

وجاء انتشار المقطع، بعد حوالي شهر من حدوث الواقعة، إذ حدثت في 14 ديسمبر 2024، في إحدى قاعات مركز المؤتمرات، في بنما.

وكان صاحب واقعة السقوط من على خشبة المسرح، هو الفنان البنمي فرناندو أورلاندو براون، المعروف باسم ناندو بوم، وهو واحد من نجوم موسيقى الريجي الإسباني.

الفنان ناندو بوم، أصدر بيانا صحفيا عقب الحفل الذي شهد سقوطه من على المسرح، يؤكد فيه خروجه من المستشفى، بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

ويبلغ الفنان البنمي 54 عاما، ونال شهرته في أواخر الثمانينات، وأصدر 3 ألبومات، منها "spanish reggae"، و "greatest hits".