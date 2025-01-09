أنغام تطرح فيديو كليب أغنية "تيجي نسيب" (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

أطلقت الفنانة أنغام فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

واحتفلت أنغام بإطلاق الكليب من خلال عرض خاص أقيم مساء أمس داخل إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من نجوم وصناع الفن والغناء.

وحضر الفنان أكرم حسني احتفالية ألبوم أنغام الجديد، مؤلف كلمات أغنية "تيجي نسيب"، كما حضر أيضا الملحن حسن الشافعي، والشاعر أمير طعيمة، الذين شاركوا في الألبوم أيضا.

أغنية "تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي.

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أكرم حسني يوجه رسالة لأنغام بسبب ألبومها الجديد "تيجي نسيب"