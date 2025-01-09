مسلسل "إقامة جبرية" يتصدر تريند جوجل بعد عرض أول حلقتين

كتبت- نوران أسامة:

حقق مسلسل "إقامة جبرية" انتشارًا واسعًا، وتصدر قائمة التريند على محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب عرض أول حلقتين منه.

وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور منذ بداية عرضه على منصة watch it.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة كلًا من بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، صابرين، محمد الشرنوبي، عايدة رياض، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهاب، لطيفة أحمد، وآخرين، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

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