"حبايب قلبي".. مصطفى حجاج ينشر صورة بصحبة تامر حسني وتامر عاشور

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان مصطفى حجاج متابعيه مجموعة من الصور التي جمعته مع النجمين تامر حسني وتامر عاشور.

ونشر حجاج الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "النجم الكبير تامر حسني وتامر عاشور، حبايب قلبي".

وانهالت عليهما تعليقات من الجمهور، وجاءت كالتالي: "حبايب قلبي، الحبايب، أحسن ناس، منورين الدنيا، نجوم الفن العظماء".

يذكر أن، أخر أعمال الفنان مصطفى حجاج، أغنية "الناس غدارة" جاءت على طريقة الفيديو كليب.

"الناس غدارة" يُعد الكليب الأول الذي يجمع جاد شويري ومصطفى حجاج، الأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج وهندسة صوت هاني محروس، وإخراج جاد شويري، وإنتاج شركة إن جي ميوزيك برودكشن لهاني محروس.

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