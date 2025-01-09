محمد رمضان يوضح حقيقة فيديو سقوطه على المسرح

كتبت- نوران أسامة:

نفى الفنان محمد رمضان صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر خلاله شخص يسقط من على خشبة المسرح.

وكتب رمضان عبر حسابه على منصة "X": "أولًا ألف سلامة على المغني اللي وقع وهو بيغني، ثانيًا اللي شاف إن ده أنا لازم يكشف نظره في أسرع وقت".

وكشف الفنان محمد رمضان مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "رمضان يجمعنا".

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية بمسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن، وهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، إخراج محمد سامي.