20 صورة من حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية بدورتها العشرين

كتب – مؤمن سعد:

أقيم مساء الأربعاء، الحفل السنوي لإعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين والذي أقيم في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وأعضاء لجان التحكيم مما يعكس أهمية الحدث كأحد أبرز الفعاليات الثقافية في مصر.

ومن أبرز الحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، والدكتور محمد أبو الغار، الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق، الدكتور عمار علي حسن، الشاعر إبراهيم داوود، الدكتور هيثم الحاج علي، وغيرهم.

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