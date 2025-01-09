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20 صورة من حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية بدورتها العشرين

01:45 ص الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    احتفالية حفل جائزة ساويرس الثقافية
  • عرض 20 صورة
    إعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية
  • عرض 20 صورة
    احتفالية جائزة ساويرس الثقافية
  • عرض 20 صورة
    أبرز الحضور بحفل جائزة ساويرس الثقافية
  • عرض 20 صورة
    الأب بطرس دنيال
  • عرض 20 صورة
    المطرب أبو
  • عرض 20 صورة
    الموسيقار هاني شنودة
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    المخرج أمير رمسيس
  • عرض 20 صورة
    الفنانة ليلى علوي
  • عرض 20 صورة
    جائزة ساويرس الثقافية
  • عرض 20 صورة
    جوائز ساويرس الثقافية
  • عرض 20 صورة
    حفل إعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية
  • عرض 20 صورة
    أمير رمسيس
  • عرض 20 صورة
    تسليم جائزة ساويرس الثقافية
  • عرض 20 صورة
    حفل جائزة ساويرس الثقافية
  • عرض 20 صورة
    حفل اعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية
  • عرض 20 صورة
    صور حفل إعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية
  • عرض 20 صورة
    صدقي صخر
  • عرض 20 صورة
    ليلى علوي
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كتب – مؤمن سعد:

أقيم مساء الأربعاء، الحفل السنوي لإعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين والذي أقيم في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وأعضاء لجان التحكيم مما يعكس أهمية الحدث كأحد أبرز الفعاليات الثقافية في مصر.

ومن أبرز الحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، والدكتور محمد أبو الغار، الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق، الدكتور عمار علي حسن، الشاعر إبراهيم داوود، الدكتور هيثم الحاج علي، وغيرهم.

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حفل إعلان الفائزين بجائزة ساويرس جائزة ساويرس الثقافية رجل الأعمال نجيب ساويرس قاعة إيوارت التذكارية حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية
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