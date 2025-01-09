رانيا منصور جريئة وزينة بدون ميكاج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بفستان قصير في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ساندي

نشرت الفنانة ساندي، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بـ "جيبة قصيرة".

سارة الشامي

ظهرت الفنانة الشابة سارة الشامي، بإطلالة كاجوال عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

زينة

الفنانة زينة، شاركت متابعيها صورة لها عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها بدون مكياج ومرتدية قبعة باللون الوردي.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وظهرت خلالها بفستان قصير باللون الأبيض.

غادة طلعت

شاركت الفنانة غادة طلعت، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة نالت إعجاب متابعيها.

إسراء عبد الفتاح

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح، متابعيها صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام" أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وظهرت خلالها بفستان أبيض قصير.

ركين سعد

نشرت الفنانة ركين سعد، صورة لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال نالت إعجاب متابعيها.

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، بملابس رياضية، عبر خاصة "القصص القصيرة" بموقع إنستجرام، وعلقت: "يوم جيد".

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور، أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"ونالت إعجاب متابعيها.