أكرم حسني يوجه رسالة لأنغام بسبب ألبومها الجديد "تيجي نسيب"

كتب – مؤمن سعد:

وجه الفنان أكرم حسني، صورة له تجمعه بالمطربة أنغام خلال احتفالها بألبومها الجديد "تيجي نسيب".

ونشر أكرم حسني، الصورة، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق: "من نجاح لنجاح يا نغومة".

وحرص أكرم حسني على حضور احتفالية أنغام لألبومها الجديد، كونه مؤلف كلمات أغنية "تيجي نسيب"، والتي أقيمت مساء الأربعاء بمول مصر.

كما حضر أيضًا الملحن حسن الشافعي، والشاعر أمير طعيمة، اللذان شاركا في الألبوم الجديد لأنغام.

أغنية "تيجي نسيب" من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي.

كما قررت أنغام طرح أغنية "تيجي نسيب" على طريقة الفيديو كليب، والاحتفال بها من خلال عرض خاص داخل إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر الليلة.

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