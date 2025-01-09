لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"فركش".. محمد ثروت يحتفل بنجاح عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" في الرياض

09:02 ص الخميس 09 يناير 2025

محمد ثروت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

احتفل النجم محمد ثروت بانتهاء عرض مسرحية "مكسرة الدنيا"، ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت عروض مسرحية "مكسرة الدنيا"، حضور جماهيري كبير تحت شعار "كامل العدد"، وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم شخصية "حلويات" قائدة فريق السيرك في المدينة البسيطة، في إطار موسيقي، استعراضي.

ونشر محمد ثروت مقطع فيديو من العرض الأخير لـ مسرحية "مكسرة الدنيا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فركش مسرحية مكسرة الدنيا، أحلى فريق عمل وأحلى جمهور".

وتدور أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا"، حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري، ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، إخراج أحمد الجندي.

اقرأ أيضا..

ريم سامي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. والجمهور يغازلها

محمد منير عن تكريمه في"يوم الثقافة": "أشعر أني حصلت على كل الجوائز من بلدي"

النجم محمد ثروت عرض مسرحية مكسرة الدنيا فعاليات موسم الرياض انتهاء عرض مسرحية مكسرة الدنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أكرم حسني يوجه رسالة لأنغام بسبب ألبومها الجديد "تيجي نسيب"

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
ماذا يعني منح هيئة الدواء مستوى النضج الثالث من "الصحة العالمية"؟.. مدبولي يُجيب
آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.. بيان حكومي يكشف التفاصيل