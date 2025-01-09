"فركش".. محمد ثروت يحتفل بنجاح عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" في الرياض

كتب - معتز عباس:

احتفل النجم محمد ثروت بانتهاء عرض مسرحية "مكسرة الدنيا"، ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وشهدت عروض مسرحية "مكسرة الدنيا"، حضور جماهيري كبير تحت شعار "كامل العدد"، وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم شخصية "حلويات" قائدة فريق السيرك في المدينة البسيطة، في إطار موسيقي، استعراضي.

ونشر محمد ثروت مقطع فيديو من العرض الأخير لـ مسرحية "مكسرة الدنيا"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فركش مسرحية مكسرة الدنيا، أحلى فريق عمل وأحلى جمهور".

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وتدور أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا"، حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري، ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، إخراج أحمد الجندي.

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