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بعد تصدرها التريند.. أبرز 20 صورة لـ حنان ترك مع أولادها

12:58 ص الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الفنانة حنان ترك
  • عرض 20 صورة
    أولاد حنان ترك
  • عرض 20 صورة
    حنان أم العيال
  • عرض 20 صورة
    حنان بصحبة أولادها
  • عرض 20 صورة
    حنان ترك بالحجاب
  • عرض 20 صورة
    حنان ترك تحتفل بعقد قران أبنها
  • عرض 20 صورة
    حنان ترك على البحر
  • عرض 20 صورة
    حنان ترك مع أولادها
  • عرض 20 صورة
    حنان ترك وابنتها
  • عرض 20 صورة
    حنان ترك
  • عرض 20 صورة
    حنان مع ابنتها الصغرى
  • عرض 20 صورة
    حنان مع ابنتها
  • عرض 20 صورة
    حنان وأولادها
  • عرض 20 صورة
    حنان وبنتها
  • عرض 20 صورة
    حنان ترك وعائلتها
  • عرض 20 صورة
    عقد قران أبن حنان ترك
  • عرض 20 صورة
    عقد قران عمر ترك
  • عرض 20 صورة
    صور حنان ترك
  • عرض 20 صورة
    الفنانة المعتزلة حنان ترك
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كتب – مؤمن سعد:

تصدرت الفنانة المعتزلة حنان ترك محرك البحث "جوجل" في الساعات الماضية، وبهذه المناسبة نستعرض لكم 20 صورة تجمع النجمة بأولادها في مراحلهم العمرية المختلفة.

وجاء تصدر حنان التريند بعد أن أعلنت عن عقد قران ابنها عمر ترك، ونشرت عددًا من الصور من عقد القران عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت: "أول فرحتي، اللهم بارك".

وأقيم عقد القران وشهد الحفل حضور الأهل والأصدقاء المقربين، وتزوج عمر ترك من فتاة من خارج الوسط الفني، وتفاعل متابعو حنان ترك مع الصور وحرصوا على تهنئتها بتلك المناسبة السعيدة.

يُذكر أن، آخر أعمال حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024 بمسلسل الرسوم المتحركة "صدق رسول الله" من تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.

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