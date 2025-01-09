بعد تصدرها التريند.. أبرز 20 صورة لـ حنان ترك مع أولادها

كتب – مؤمن سعد:

تصدرت الفنانة المعتزلة حنان ترك محرك البحث "جوجل" في الساعات الماضية، وبهذه المناسبة نستعرض لكم 20 صورة تجمع النجمة بأولادها في مراحلهم العمرية المختلفة.

وجاء تصدر حنان التريند بعد أن أعلنت عن عقد قران ابنها عمر ترك، ونشرت عددًا من الصور من عقد القران عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وعلقت: "أول فرحتي، اللهم بارك".

وأقيم عقد القران وشهد الحفل حضور الأهل والأصدقاء المقربين، وتزوج عمر ترك من فتاة من خارج الوسط الفني، وتفاعل متابعو حنان ترك مع الصور وحرصوا على تهنئتها بتلك المناسبة السعيدة.

يُذكر أن، آخر أعمال حنان ترك هو مشاركتها في موسم رمضان 2024 بمسلسل الرسوم المتحركة "صدق رسول الله" من تأليف فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي.

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