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20 صورة من حفل زفاف المطرب حاتم فهمي

12:49 ص الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ايساف على حسابه بموقع انستجرام
  • عرض 20 صورة
    حاتم فهمي مع زوجته استعداد للزفاف
  • عرض 20 صورة
    حاتم فهمي في اطلالة رومانسية مع زوجته
  • عرض 20 صورة
    حاتم فهمي مع زوجته استعداد للزفاف
  • عرض 20 صورة
    حاتم فهمي مع زوجته استعداد للزفاف
  • عرض 20 صورة
    حاتم فهمي مع زوجته استعداد للزفاف
  • عرض 20 صورة
    حاتم فهمي مع زوجته استعداد للزفاف (
  • عرض 20 صورة
    حاتم فهمي مع زوجته استعداد للزفاف
  • عرض 20 صورة
    حاتم فهمي يغني لزوجته في حفل زفافهما
  • عرض 20 صورة
    حاتم فهمي مع زوجته استعداد للزفاف
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف حاتم فهمي (
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف حاتم فهمي
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف حاتم فهمي
  • عرض 20 صورة
    حاتم فهمي يغني لزوجته
  • عرض 20 صورة
    فوتوسيشن حاتم فهمي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    حفل زفاف حاتم فهمي
  • عرض 20 صورة
    فوتوسيشن حاتم فهمي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    فوتوسيشن حاتم فهمي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    حاتم فهمي في اطلالة رومانسية مع زوجته
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كتب - - معتز عباس:

احتفل المطرب حاتم فهمي مساء أمس الأربعاء، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل بحضور الأسرة والأصدقاء.

شهد حفل زفاف حاتم فهمي حضور المطربة شذى والمطرب إيساف، وعدد آخر من نجوم الفن والأصدقاء.

وكان حاتم فهمي طرح أغنية بعنوان رجوعك عام 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومختلف المنصات الرقمية، وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس رامي تلجي.

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