20 صورة من حفل زفاف المطرب حاتم فهمي

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20 صورة من حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية بدورتها العشرين

كتب - - معتز عباس:

احتفل المطرب حاتم فهمي مساء أمس الأربعاء، بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل بحضور الأسرة والأصدقاء.

شهد حفل زفاف حاتم فهمي حضور المطربة شذى والمطرب إيساف، وعدد آخر من نجوم الفن والأصدقاء.

وكان حاتم فهمي طرح أغنية بعنوان رجوعك عام 2022، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومختلف المنصات الرقمية، وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس رامي تلجي.

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